В Анапе силовики предотвратили покушение на полицейского

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ФСБ предотвратили покушение на полицейского в Анапе. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале "МВД-Медиа".

"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ФСБ России задержаны подозреваемые в покушении на убийство полицейского в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ранее сотрудник полиции неоднократно привлекал участников группировки к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следствия, четверо местных жителей планировали поджечь автомобиль полицейского в тот момент, когда он будет находиться за рулем. С этой целью они подыскивали людей, готовых за денежное вознаграждение выполнить криминальный заказ. "В роли исполнителей выступили сотрудники полиции. Злоумышленники передали им балаклавы и канистру с зажигательной смесью, обозначили маршруты передвижения объекта нападения. Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранительных органов. Оперативники решили инсценировать тяжкое преступление", - отмечается в сообщении.