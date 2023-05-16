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В Анапе силовики предотвратили покушение на полицейского

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ФСБ предотвратили покушение на полицейского в Анапе. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале "МВД-Медиа".

В Анапе силовики предотвратили покушение на полицейского
© РИА Новости

"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ФСБ России задержаны подозреваемые в покушении на убийство полицейского в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ранее сотрудник полиции неоднократно привлекал участников группировки к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следствия, четверо местных жителей планировали поджечь автомобиль полицейского в тот момент, когда он будет находиться за рулем. С этой целью они подыскивали людей, готовых за денежное вознаграждение выполнить криминальный заказ. "В роли исполнителей выступили сотрудники полиции. Злоумышленники передали им балаклавы и канистру с зажигательной смесью, обозначили маршруты передвижения объекта нападения. Все дальнейшие действия проходили под контролем правоохранительных органов. Оперативники решили инсценировать тяжкое преступление", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении говорится, что силовики сожгли не подлежащее восстановлению транспортное средство. В момент передачи постановочных фотографий заказчики были задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по статьями 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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