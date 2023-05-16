В МВД заявили о попытке ослепить лазером экипаж самолета Красноярск - Иркутск

"В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от руководителя полетов иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Красноярск - Иркутск в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино города Иркутска была произведена попытка ослепления экипажа лазером", - говорится в сообщении, сейчас полицейские проводят проверку.