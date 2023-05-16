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В МВД заявили о попытке ослепить лазером экипаж самолета Красноярск - Иркутск

Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Красноярск - Иркутск, при заходе на посадку пытались ослепить с помощью лазера. Об этом во вторник говорится в сообщении Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

В МВД заявили о попытке ослепить лазером экипаж самолета Красноярск - Иркутск
© РИА Новости

"В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от руководителя полетов иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Красноярск - Иркутск в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино города Иркутска была произведена попытка ослепления экипажа лазером", - говорится в сообщении, сейчас полицейские проводят проверку.

Самолет благополучно совершил посадку. В ведомстве отметили, что вмешательство в деятельность железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее безопасности его деятельности, незаконно, влечет за собой уголовную и административную ответственность.

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