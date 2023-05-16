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Российский школьник покончил с собой в день рождения

В Челябинской области школьник покончил с собой в день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Российский школьник покончил с собой в день рождения
© globallookpress.com

По его информации, до гибели мальчик случайно сжег дом бабушки в Еманжелинске, куда приехал на майские праздники. В доме 14-летний школьник нашел горящую свечку и выкинул ее за здание, где была сухая трава, которая загорелась.

От пожара также пострадала половина постройки соседей. Когда мальчик рассказал о произошедшем матери и отчиму, те отчитали его. Мать школьника считает, что ребенок совершил суицид после ссоры.

По факту случившегося следователи начали проверку. Известно, что мальчик учился в специальном классе и воспитывался в семье, где жили еще два ребенка.

Ранее в Челябинской области семиклассник из многодетной семьи покончил с собой перед окончанием учебного года. В школе окружение 14-летнего мальчика назвали благоприятным и отметили, что у него не было проблем с учебой.

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