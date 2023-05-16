Ученый СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо, в котором рассказали об аресте ученого Валерия Звегинцева по делу о госизмене. Ученые института заявили, что уверены в невиновности Звегинцева и других коллег и призвали помочь разобраться в ситуации.

Авторы письма отметили, что за последний год трое ученых-аэродинамиков института были арестованы по делам о госизмене - Звегинцев, а также Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

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«Все они известны своими блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке», - подчеркивается в письме.

Ученые заявили, что все трое их коллег оставались верны интересам России, прошли с сибирским институтом РАН девяностые и помогли сохранить науку в Новосибирске, проводя исследования на мировом уровне.

В письме отмечается, что материалы уголовных дел против ученых закрыты.

«Однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности - выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», - подчеркнули ученые.

Авторы письма добавили, что работы Звегинцева, Маслова и Шиплюка не раз проверялись экспертной комиссией института на наличие сведений ограниченного доступа, но таких данных обнаружено не было.

«Однако следственные органы опираются на другое мнение в качестве экспертного. Кто эти эксперты? Каков их профессиональный уровень?» - отмечается в письме.

Ученые заявили, что не только боятся за судьбу своих коллег, но и не понимают, как им работать дальше, опасаясь, что любая статья или доклад могут стать причиной обвинений в госизмене.

Авторы письма призвали российских чиновников, ученых и всех неравнодушных россиян «защитить российскую аэродинамическую науку от надвигающегося краха». По их мнению, по делам их коллег должна быть проведена «техническая экспертиза высочайшего уровня» специалистами РАН.

«Уважаемые коллеги и друзья, граждане России, мы просим вас о помощи! Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности. Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной изменой», - заключили авторы письма.

Об аресте Маслова, главного научного сотрудника сибирского института РАН, по делу о госизмене стало известно в июле 2022 года. СМИ писали, что его заподозрили в предоставлении «данных, являющихся государственной тайной», и «связанных с гиперзвуком».