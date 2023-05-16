СМИ: В Смоленской области упал беспилотник

Беспилотник с камерами на борту упал на территории санатория МВД в Смоленской области. Дрон был обнаружен медсестрой учреждения.

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«На территории санатория МВД в Смоленской области упал беспилотник», — сообщает telegram-канал SHOT.

Там добавили, что дрон был обнаружен медсестрой учреждения. На корпусе дрона были прикреплены видеокамеры. При этом на беспилотнике отсутствовали взрывные устройства. Дрон отправлен на экспертизу специальным службам, передали в telegram-канале.