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SHOT: В Смоленской области упал беспилотник

Беспилотник с камерами на борту упал на территории санатория МВД в Смоленской области. Дрон был обнаружен медсестрой учреждения.

СМИ: В Смоленской области упал беспилотник
© Министерство обороны Великобритании

«На территории санатория МВД в Смоленской области упал беспилотник», — сообщает telegram-канал SHOT.

Там добавили, что дрон был обнаружен медсестрой учреждения. На корпусе дрона были прикреплены видеокамеры. При этом на беспилотнике отсутствовали взрывные устройства. Дрон отправлен на экспертизу специальным службам, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МВД по Смоленской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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