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В Москве ребенок выпал из окна девятого этажа

В Москве ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома. Об этом сообщают «Известия».

В Москве ребенок выпал из окна девятого этажа
© Unsplash

По данным телеканала, двухлетний ребенок выпал из окна на улице Рокотова в районе Ясенево. Информации о его состоянии нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на улице Лазурная в Новой Москве. Ребенок оперся руками на москитную сетку, когда остался без присмотра родителей.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Там годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. В больницу мальчика доставили с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

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