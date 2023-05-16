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Житель Забайкалья заплатит более 12,8 млн рублей за лесной пожар

Житель Забайкалья, устроивший природный пожар и ставший фигурантом уголовного дела, должен выплатить более 10 млн рублей за нанесенный ущерб и возместить затраты на тушение - более 2,8 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Житель Забайкалья заплатит более 12,8 млн рублей за лесной пожар
© ТАСС

"15 апреля 2023 года житель Петровск-Забайкальского района Забайкалья умышленно поджог покос своего соседа, из-за чего огонь от покоса перекинулся на лес. Ущерб от лесного пожара составил более 10 млн рублей, было возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в умышленном поджоге", - уточнили в пресс-службе.

При пожаре пострадало 300 гектаров леса. Уголовное дело было возбуждено по ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений").

"Мужчине предстоит возмещение ущерба, нанесенного лесному фонду, в размере более 10 млн рублей и возмещение затрат на тушение пожара - более 2,8 млн рублей", - уточнили в Минприроды Забайкальского края.

В настоящее время на территории региона действует особый противопожарный режим: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность - штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 60 тыс. рублей для должностных лиц и от 400 тыс. до 800 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, с виновных взыскивается ущерб, причиненный лесному фонду, а также затраты на тушение лесных пожаров.

В регионе для граждан, сообщивших о поджигателях, предусмотрено денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей, а участвующие в задержании поджигателей могут получить 50 тыс. рублей.

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