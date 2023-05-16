В Смоленской области упал дрон с двумя камерами

На территории санатория МВД в Смоленской области упал беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала, беспилотник обнаружила медсестра. Она сразу же вызвала полицию.
"Прибывшие сотрудники осмотрели БПЛА, взрывных устройств не обнаружили. Птичка была сделана из полимерного чёрного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотник забрали на экспертизу.
Ранее радиостанция RMF сообщала, что неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от пассажирских самолетов на аэродромах Польши.
Первый беспилотник был замечен 13 мая в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Дрон пролетел в 30 метрах от самолета Польских авиалиний LOT. Еще один БПЛА был замечен 15 мая возле лайнера Wizz Air.