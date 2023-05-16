$79.10+1.9086.09+1.84

Shot: в санатории МВД в Смоленской области упал дрон с двумя камерами

На территории санатория МВД в Смоленской области упал беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Смоленской области упал дрон с двумя камерами
© Depositphotos

По данным Telegram-канала, беспилотник обнаружила медсестра. Она сразу же вызвала полицию.

"Прибывшие сотрудники осмотрели БПЛА, взрывных устройств не обнаружили. Птичка была сделана из полимерного чёрного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник забрали на экспертизу.

Власти Крыма объяснили падение дрона в Джанкое

Ранее радиостанция RMF сообщала, что неопознанные беспилотные летательные аппараты стали появляться в опасной близости от пассажирских самолетов на аэродромах Польши.

Первый беспилотник был замечен 13 мая в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Дрон пролетел в 30 метрах от самолета Польских авиалиний LOT. Еще один БПЛА был замечен 15 мая возле лайнера Wizz Air.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий