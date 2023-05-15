На Украине при получении взятки задержали главу Верховного суда

Отмечается, что в момент задержания Князеву передавали взятку в размере около трех миллионов долларов. Эту сумму он получал от миллиардера Константина Жеваго. Киев потребовал от Франции его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит». У Князева дома проходят обыски. Другие детали дела не раскрываются.