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На Украине при получении взятки задержали главу Верховного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки главу Верховного суда Всеволода Князева. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на «Украинскую правду».

На Украине при получении взятки задержали главу Верховного суда
© Википедия

Отмечается, что в момент задержания Князеву передавали взятку в размере около трех миллионов долларов. Эту сумму он получал от миллиардера Константина Жеваго. Киев потребовал от Франции его экстрадиции по делу о растрате из банка «Финансы и кредит». У Князева дома проходят обыски. Другие детали дела не раскрываются.

Напомним, что Князев занимает пост главы Верховного суда с 1 декабря 2021 года.

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