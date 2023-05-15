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Житель Сахалина до смерти избил приятеля телевизором

В Сахалинской области осудили 25-летнего местного жителя, который до смерти избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Житель Сахалина до смерти избил приятеля телевизором
© РИА Новости

Инцидент произошел в доме на улице Дзержинского в Охе. В день происшествия россиянин распивал спиртное вместе с 48-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, и фигурант дела набросился на оппонента с кулаками.

Во время потасовки обвиняемый схватил телевизор и несколько раз бросил его другу на голову. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

«Приговором суда охинцу назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

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