Житель Сахалина до смерти избил приятеля телевизором

В Сахалинской области осудили 25-летнего местного жителя, который до смерти избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Дзержинского в Охе. В день происшествия россиянин распивал спиртное вместе с 48-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, и фигурант дела набросился на оппонента с кулаками.

Во время потасовки обвиняемый схватил телевизор и несколько раз бросил его другу на голову. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.