$79.10+1.9086.09+1.84

Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства

В Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор, в результате чего водитель техники получил ранение. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства
© Соцсети

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Взрыв от сброшенного устройства ранил водителя экскаватора. Его доставили в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 мая ВСУ обстреляли Суджанский район. В результате атаки пострадал мужчина, который проводил строительные работы на защитном объекте.

На Украине попросили у Запада еще три тысячи беспилотников

15 мая стало известно об атаке ВСУ на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Курской области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но около 600 человек остались без электричества, уточнял Старовойт.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий