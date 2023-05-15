Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства

В Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор, в результате чего водитель техники получил ранение. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Взрыв от сброшенного устройства ранил водителя экскаватора. Его доставили в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

Приграничный российский регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 мая ВСУ обстреляли Суджанский район. В результате атаки пострадал мужчина, который проводил строительные работы на защитном объекте.