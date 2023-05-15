Мужу Блиновской запретили пользоваться связью и интернетом

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий мужу блогера Елены Блиновской Алексею. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В частности, Блиновскому запретили общаться с другими участниками процесса за исключением жены. Также ему нельзя пользоваться связью и интернетом за исключением экстренных случаев.

Напомним, что против Блиновской возбудили дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, за 2019-2021 года она не заплатила 918 миллионов рублей. Ее мужу предъявлено обвинение в соучастии в неуплате налогов.