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Из башни «Федерация» в Москве эвакуировали около тысячи человек

После срабатывания пожарной сигнализации из башни «Федерация» в «Москва-Сити» эвакуировали около 1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из башни «Федерация» в Москве эвакуировали около тысячи человек
© ТАСС

«В башне "Федерация" сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировано около 1 тысячи человек», – сообщает источник.

Согласно предварительной информации, пожарная сигнализация сработала в пекарне. При этом самого возгорания пока обнаружено не было. В данный момент сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее несколько школ в Казани эвакуировали учеников из-за поступивших сообщений с угрозами.

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