Из башни «Федерация» в Москве эвакуировали около тысячи человек
После срабатывания пожарной сигнализации из башни «Федерация» в «Москва-Сити» эвакуировали около 1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В башне "Федерация" сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировано около 1 тысячи человек», – сообщает источник.
Согласно предварительной информации, пожарная сигнализация сработала в пекарне. При этом самого возгорания пока обнаружено не было. В данный момент сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее несколько школ в Казани эвакуировали учеников из-за поступивших сообщений с угрозами.