В турецкой Анталье загорелся порт

В турецком городе Анталья загорелся порт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сеть попали видеоролики, на которых можно увидеть огромные столбы густого дыма. Уточняется, что пламя охватило ремонтные ангары. На данный момент причины пожара остаются неизвестными, информации о пострадавших также не поступало.