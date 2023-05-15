В турецкой Анталье загорелся порт
В турецком городе Анталья загорелся порт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В сеть попали видеоролики, на которых можно увидеть огромные столбы густого дыма. Уточняется, что пламя охватило ремонтные ангары. На данный момент причины пожара остаются неизвестными, информации о пострадавших также не поступало.
Ранее пожар произошёл на Фрунзенской набережной в Москве. По имеющейся информации, пламя охватило административное здание в павильоне бывшей ярмарки. На данный момент пожар был потушен.