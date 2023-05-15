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Экс-сотрудник посольства США в РФ арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве

Следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Как уточнили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В России арестован бывший сотрудник посольства США
© РИА Новости

"В ходе оперативно-разыскных действий правоохранительные органы при поддержке сотрудников ФСБ России задержали во Владивостоке Роберта Шонова. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). В отношении обвиняемого избран арест", - рассказал собеседник агентства.

Как отметили в правоохранительных органах, арестованный был доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово" для проведения с ним следственных действий. Санкция вменяемой Шонову статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Официальными комментариями правоохранительных органах, обвиняемого и его представителей ТАСС пока не располагает.

В Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что следователи ФСБ просят продлить арест Шонову на три месяца, дата судебного заседания пока не назначена.

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