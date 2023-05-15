Mash: гаишник, приставивший пистолет к спине коллеги, не согласился с увольнением

По его данным, инцидент с оружием произошел в ноябре 2022 года. Инспектор ГИБДД вынул из кобуры пистолет ПМ, достал из него магазин и приставил ствол к спине женщины-инспектора. Свои действия полицейский объяснил необходимостью отработки в жизни нештатной ситуации. По результатам внутренней проверки сотрудник был уволен, однако не согласился с такой мерой и подал иск в суд о восстановлении на службе и выплате компенсации в 50 тыс. рублей. Суд не принял во внимание доводы уволенного сотрудника о том, что пистолет был разряжен и стоял на предохранителе. В иске было отказано, утверждает Amber Mash.