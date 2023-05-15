Россиянин с многодетной женой убили пожилую таксистку и получили сроки

Вечером 3 октября 2021 года мужчина вызвал такси под предлогом поездки из села Пятково в село Бобровка за 500 рублей. Он взял с собой охотничий нож и спрятал его в сапог. По дороге пассажир набросился на таксистку, нанес ей несколько ударов ножом. Вместе с сообщницами бандит повез раненую женщину к себе домой, а там потребовал коды доступа. После того как таксистка назвала их, мужчина зарезал ее, затем привязал к шее убитой двигатель мотоцикла. Преступная троица скинула тело в колодец и засыпали землей и мусором.