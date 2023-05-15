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Россиянин с многодетной женой убили пожилую таксистку и получили сроки

Красноярский краевой суд вынес приговор участникам разбойного нападения и жестокого убийства пожилой таксистки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Россиянин с многодетной женой убили пожилую таксистку и получили сроки
© Lenta.ru

25-летний мужчина получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его многодетная сожительница и знакомая осуждены на 6 лет заключения каждая.

Из материалов дела следует, что местный житель решил ограбить 68-летнюю женщину, занимавшуюся частным извозом, его сообщницами стали 27-летняя мать пятерых детей и 21-летняя приятельница.

Вечером 3 октября 2021 года мужчина вызвал такси под предлогом поездки из села Пятково в село Бобровка за 500 рублей. Он взял с собой охотничий нож и спрятал его в сапог. По дороге пассажир набросился на таксистку, нанес ей несколько ударов ножом. Вместе с сообщницами бандит повез раненую женщину к себе домой, а там потребовал коды доступа. После того как таксистка назвала их, мужчина зарезал ее, затем привязал к шее убитой двигатель мотоцикла. Преступная троица скинула тело в колодец и засыпали землей и мусором.

После чего мужчина уехал в Красноярск и там снял в банкомате 81 тысячу рублей.

На суде трое фигурантов дела признали вину полностью.

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