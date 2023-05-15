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Пасечник назвал число пострадавших в результате взрыва в Луганске

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва в Луганске пострадало 7 человек. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что все пострадавшие были госпитализированы. По словам Пасечника, четверо мужчин из числа пострадавших находятся в тяжёлом состоянии – среди них 17-летний подросток и врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет.

«За жизни пострадавших борются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия», – написал он.

Ранее в барбершопе, расположенном в центре Луганска, произошел взрыв. На месте работают следователи СК РФ.

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