Пасечник назвал число пострадавших в результате взрыва в Луганске

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва в Луганске пострадало 7 человек. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что все пострадавшие были госпитализированы. По словам Пасечника, четверо мужчин из числа пострадавших находятся в тяжёлом состоянии – среди них 17-летний подросток и врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет.