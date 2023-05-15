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Муж Блиновской стал фигурантом уголовного дела

Супругу Елены Блиновской Алексею предъявлено обвинение по уголовному делу. Он задержан. Об этом сообщает СК РФ.

Блиновский обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Ранее он проходил по делу как свидетель.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги в сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила налогов на сумму более 918 млн рублей. Речь идет о периоде с 2019 по 2021 годы. Для этого Блиновская в качестве соучастников привлекла неких лиц, в числе которых был и супруг.

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В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Блиновскому. В настоящее время расследование продолжается, проводятся мероприятия для установления причастности фигурантов дела к совершению других экономических преступлений.

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