13-летний подросток спас младшую сестру от похищения с помощью рогатки

В США 13-летний подросток спас младшую сестру от похищения, напав с рогаткой на похитителя, пишет Complex.

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Инцидент произошел, когда девочка собирала грибы на заднем дворе дома. Мужчина, подумав, что школьница осталась одна, схватил ее за руку и попытался увести в неизвестном направлении, закрыв ей рот ладонью. Это заметил брат жертвы, который взял рогатку и нанес преступнику несколько ударов по голове и животу.

Получив отпор, похититель скрылся с места преступления, но в конечном итоге был пойман полицейскими. Согласно отчету офицеров, подозреваемый признался в попытке похищения ребенка. 17 мая состоится первое судебное заседание по его делу.