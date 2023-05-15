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13-летний подросток спас младшую сестру от похищения с помощью рогатки

В США 13-летний подросток спас младшую сестру от похищения, напав с рогаткой на похитителя, пишет Complex.

13-летний подросток спас младшую сестру от похищения с помощью рогатки
© Shutterstock

Инцидент произошел, когда девочка собирала грибы на заднем дворе дома. Мужчина, подумав, что школьница осталась одна, схватил ее за руку и попытался увести в неизвестном направлении, закрыв ей рот ладонью. Это заметил брат жертвы, который взял рогатку и нанес преступнику несколько ударов по голове и животу.

Получив отпор, похититель скрылся с места преступления, но в конечном итоге был пойман полицейскими. Согласно отчету офицеров, подозреваемый признался в попытке похищения ребенка. 17 мая состоится первое судебное заседание по его делу.

Ранее в США 8-летний мальчик был арестован за попытку убийства приемного ребенка. Дети поссорились, между ними завязалась драка, в ходе которой школьник ударил ножом свою жертву.

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