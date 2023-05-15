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Mash: подозреваемый в убийстве 22-летней девушки три месяца преследовал жертву

Стали известны подробности убийства 22-летней жительницы Московской области, в расправе над которой подозревают 32-летнего сына советника зампосла России в Пакистане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: подозреваемый в убийстве 22-летней девушки три месяца преследовал жертву
© Телеграм-канал «112»

По данным источника, Александр Березюк в течение трех месяцев преследовал жертву и пытался добиться отношений. Накануне расправы Березюк приехал к дому россиянки и заявил ей, что отправил подарок с курьером.

Когда девушка вышла в подъезд и увидела Березюка, между ними завязалась ссора. Во время выяснения отношений мужчина нанес жертве не менее 14 ножевых ранений. Спасти россиянку не удалось, она скончалась по дороге в больницу.

Предварительно установлено, что в момент преступления Березюк находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас мужчина находится под стражей.

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