СМИ: подозреваемый в убийстве 22-летней девушки три месяца преследовал жертву

Стали известны подробности убийства 22-летней жительницы Московской области, в расправе над которой подозревают 32-летнего сына советника зампосла России в Пакистане. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным источника, Александр Березюк в течение трех месяцев преследовал жертву и пытался добиться отношений. Накануне расправы Березюк приехал к дому россиянки и заявил ей, что отправил подарок с курьером.

Когда девушка вышла в подъезд и увидела Березюка, между ними завязалась ссора. Во время выяснения отношений мужчина нанес жертве не менее 14 ножевых ранений. Спасти россиянку не удалось, она скончалась по дороге в больницу.