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Глава ЛНР раскрыл подробности взрыва в центре Луганска

Взрыв в центре Луганска на улице Демехина произошел в час пик, есть пострадавшие мирные жители, рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

«По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», — написал Пасечник. По сообщению ТАСС, ранения получили четыре человека.

В Луганске произошел взрыв рядом с телерадиокомпанией

Утром 15 мая стало известно о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске. Позже выяснилось, что удар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ) при помощи поставленных Великобританией Киеву крылатых ракет Storm Shadow.

Днем в центре Луганска прозвучал еще один взрыв. Отмечается, что взрыв произошел рядом с местной телерадиокомпанией.

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