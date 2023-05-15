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«Легион Свобода России»* внесли в список террористов и экстремистов

Формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Легион Свобода России»* (признан в России террористическим и запрещен) вошло в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Росфинмониторинга.

«Легион "Свобода России"» внесли в перечень террористов и экстремистов
© РИА Новости

Напомним, что люди и организации, которые внесены в реестр, не могут взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, заниматься организацией публичных мероприятий, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее, в феврале, Верховный суд РФ признал «Легион Свобода России»* террористической организацией и запретил ее в стране. Прокуратура считает, что он создан на Украине для подрыва основ конституционного строя РФ, свержения власти , в том числе путем проведения терактов.

Как сообщали СМИ, следствие возбудило в отношение участников и сторонников «Легиона»* по меньшей мере 20 уголовных дел по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), 208 («Организация незаконного вооруженного формирования»), 281 («Диверсия»), 275 («Государственная измена»), 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

* Запрещенная в России террористическая организация

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