«Легион "Свобода России"» внесли в перечень террористов и экстремистов

В марте этого года Верховный суд России запретил деятельность «Легиона» на территории России и признал его террористической организацией. По данным инстанции, он был создан на территории Украины для того, чтобы устраивать теракты в России. Цель формирования — свержение власти и подрыв основ конституционного строя страны.