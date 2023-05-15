В Луганске произошел взрыв рядом с телерадиокомпанией
Днем в понедельник, 15 мая, в центре Луганска рядом со зданием телерадиокомпании произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при взрыве пострадали мирные жители.
Утром 15 мая в районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва. В ЛНР заявили, что целью удара ВСУ могла быть территория бывшего авиационного училища - в этом районе находится недавно отреставрированное здание кадетского корпуса.
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что две ракеты попали в административное здание бывшего авиационного училища штурманов.
Позже в ЛНР сообщили, что утренний удар по Луганску был нанесен двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. В результате атаки было повреждено остекление семи многоквартирных домов, административное здание и две машины.