В Луганске произошел взрыв рядом с телерадиокомпанией

Днем в понедельник, 15 мая, в центре Луганска рядом со зданием телерадиокомпании произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при взрыве пострадали мирные жители.

Утром 15 мая в районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва. В ЛНР заявили, что целью удара ВСУ могла быть территория бывшего авиационного училища - в этом районе находится недавно отреставрированное здание кадетского корпуса.

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова заявила, что две ракеты попали в административное здание бывшего авиационного училища штурманов.