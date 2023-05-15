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Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе
© Lenta.ru

По данным авторов канала, беспилотник упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. В результате пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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