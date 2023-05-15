Граничащий с Украиной российский регион атаковал дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным авторов канала, беспилотник упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле. В результате пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.