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В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских

Украинский дрон атаковал полицейских в Брянской области, пишет Следственный комитет (СК) РФ.

В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских
© globallookpress.com

Как уточнили в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство», — отметили следователи.

В результате повреждены два автомобиля. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате действий ВСУ повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди мирных жителей. Количество погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее дрон-камикадзе атаковал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Он упал в 400 метрах от границы с Украиной и взорвался на земле.

Россиянин пострадал от сброшенного украинским дроном взрывного устройства

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