В российском регионе украинский дрон атаковал полицейских

Украинский дрон атаковал полицейских в Брянской области, пишет Следственный комитет (СК) РФ.

Как уточнили в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство», — отметили следователи.

В результате повреждены два автомобиля. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные дважды обстреляли город Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате действий ВСУ повреждены жилые дома, здание школы, автомобили. По предварительной информации, есть жертвы среди мирных жителей. Количество погибших и пострадавших не уточняется.