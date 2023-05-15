Взрыв страйкбольной гранаты убил пенсионера в Подмосковье
Взрыв страйкбольной гранаты стал причиной смерти 66-летнего пенсионера в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, отдыхавший в беседке в компании друзей и жены пенсионер отошел в сторону, достал из кармана страйкбольную гранату и стал крутить ее в руке. Через несколько секунд произошел взрыв.
Мужчине оторвало руку и сильно поранило тело. Пострадавшего экстренно отправили в реанимацию, однако спасти его не удалось, пишет Shot.
Ранее посылка с боевым оружием была найдена в отделении «Почты России».