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Взрыв страйкбольной гранаты убил пенсионера в Подмосковье

Взрыв страйкбольной гранаты стал причиной смерти 66-летнего пенсионера в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв страйкбольной гранаты убил пенсионера в Подмосковье
© Мария Григорьева / «Лента.ру»

По информации канала, отдыхавший в беседке в компании друзей и жены пенсионер отошел в сторону, достал из кармана страйкбольную гранату и стал крутить ее в руке. Через несколько секунд произошел взрыв.

Мужчине оторвало руку и сильно поранило тело. Пострадавшего экстренно отправили в реанимацию, однако спасти его не удалось, пишет Shot.

Ранее посылка с боевым оружием была найдена в отделении «Почты России».

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