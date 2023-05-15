Россиянин застрелил тестя и свояка во время ссоры
В Ростовской области 32-летний ранее судимый мужчина застрелил 52-летнего тестя и ранил 54-летнюю тещу во время конфликта в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Преступление было совершено вечером 14 марта недалеко от хутора Уляшкин. Родственники поссорились, после чего мужчина выстрелил в тестя, тещу и 33-летнего свояка из пистолета. Мужчины скончались, россиянку удалось спасти.
После этого подозреваемый скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, незаконном хранении оружия и покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области россиянин получил 12,6 года колонии строго режима за расправу над тещей.