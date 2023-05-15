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Россиянин застрелил тестя и свояка во время ссоры

В Ростовской области 32-летний ранее судимый мужчина застрелил 52-летнего тестя и ранил 54-летнюю тещу во время конфликта в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин застрелил тестя и свояка во время ссоры
© Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Преступление было совершено вечером 14 марта недалеко от хутора Уляшкин. Родственники поссорились, после чего мужчина выстрелил в тестя, тещу и 33-летнего свояка из пистолета. Мужчины скончались, россиянку удалось спасти.

После этого подозреваемый скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, незаконном хранении оружия и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области россиянин получил 12,6 года колонии строго режима за расправу над тещей.

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