Россиянин застрелил тестя и свояка во время ссоры

В Ростовской области 32-летний ранее судимый мужчина застрелил 52-летнего тестя и ранил 54-летнюю тещу во время конфликта в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Преступление было совершено вечером 14 марта недалеко от хутора Уляшкин. Родственники поссорились, после чего мужчина выстрелил в тестя, тещу и 33-летнего свояка из пистолета. Мужчины скончались, россиянку удалось спасти.

После этого подозреваемый скрылся с места преступления. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, незаконном хранении оружия и покушении на убийство.