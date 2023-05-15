Россиянка сняла золотую цепочку с покойника на похоронах и сдала в ломбард

Жительница Магнитогорска Челябинской области украла золотую цепочку с покойника на похоронах и сдала изделие в ломбард. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ГУ МВД по российскому региону.

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По данным ведомства, россиянка пришла на кладбище проститься с 42-летним мужчиной. Она сняла ювелирное украшение с шеи покойника, когда его родственники отвлеклись.

Горожанка отнесла изделие в ломбард, а полученные деньги потратила на собственные нужды. Сотрудники полиции выяснили, что стоимость цепочки составила 50 тысяч рублей.

Позже оперативники задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась женщина 1978 года рождения, она нигде не работает и имеет судимость. По факту происшествия возбудили уголовное дело.