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Baza: в Подмосковье мужчина случайно выстрелил себе в голову из пневматики

Житель Подмосковья выстрелил себе в голову из пневматического оружия, передает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

В Подмосковье мужчина случайно выстрелил себе в голову из пневматики
© depositphotos.com

Врачи Серпуховской больницы спасли 25-летнего парня, госпитализированного с простреленной теменной долей. В тяжелом состоянии его доставили в медучреждение и сразу отправили на хирургический стол.

Под общим наркозом медики извлекли пулю с помощью вакуум-отсоса и хирургического пинцета.

"Общая кровопотеря составила около 200 мл", – рассказал о деталях операции нейрохирург.

Сейчас пострадавший продолжает восстановление в домашних условиях. По оценкам врачей, пациент сможет вскоре вернуться к привычному образу жизни.

Ранее в Ленобласти охотник случайно прострелил себе живот, целясь в глухаря.

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