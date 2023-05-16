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Житель Подмосковья получил пулю в голову и выжил

25-летний мужчина в Подмосковье получил пулю в голову и выжил. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Житель Подмосковья получил пулю в голову и выжил
© globallookpress.com

Пострадавший случайно выстрелили себе в голову из пневматического оружия. Его госпитализировали в Серпуховскую больницу в тяжелом состоянии. Обследование выявило у мужчины открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.

«Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением хирургического стационара Александр Ефименко.

Сейчас пациент выписан из стационара с благоприятным прогнозом.

Ранее подмосковные врачи провели экстренную операцию мужчине с ножевым ранением сердца. 49-летний пострадавший поступил в медучреждение в тяжелом состоянии.

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