Житель Подмосковья получил пулю в голову и выжил

25-летний мужчина в Подмосковье получил пулю в голову и выжил. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Пострадавший случайно выстрелили себе в голову из пневматического оружия. Его госпитализировали в Серпуховскую больницу в тяжелом состоянии. Обследование выявило у мужчины открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.

«Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану. Общая кровопотеря составила около 200 миллилитров», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением хирургического стационара Александр Ефименко.

Сейчас пациент выписан из стационара с благоприятным прогнозом.