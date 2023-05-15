Российские туристы устроили массовую драку в Китае

Туристы из Приморья устроили потасовку у русского ресторана в Китае. Видео массовой драки опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в городе Суйфэньхэ, который является самым удобным для туристических поездок россиян. Граждане РФ отправились в ресторан «Аня и Соня».

Участники драки набросились на мужчину и толпой стали бить его. В ходе потасовки достается всем собравшимся: люди стали отталкивать друг друга кулаками.