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Туристы из Приморья устроили массовую драку в китайском Суйфэньхэ

Туристы из Приморья устроили потасовку у русского ресторана в Китае. Видео массовой драки опубликовали в соцсетях.

Российские туристы устроили массовую драку в Китае
© РИА Новости

Инцидент произошел в городе Суйфэньхэ, который является самым удобным для туристических поездок россиян. Граждане РФ отправились в ресторан «Аня и Соня».

Участники драки набросились на мужчину и толпой стали бить его. В ходе потасовки достается всем собравшимся: люди стали отталкивать друг друга кулаками.

Пострадавшие смогли вырваться из плотного кольца, и драка прекратилась. О причинах случившегося не сообщалось.

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