Группу волонтеров в одежде с буквой Z не пустили в российский ресторан

Во Владимире группу волонтеров в форме и с нашивками в виде буквы Z не пустили в один из расположенных в центре города ресторанов. Охранник заведения преградил россиянам путь, сославшись на то, что устав ресторана запрещает приходить в «такой» одежде после 21:00. Об этом сообщает портал Progorod33.

В конце апреля в сети распространилось видео, на котором мужчина ругает школьника за то, что тот вышел на улицу в папке с буквой Z. Россиянин обозвал мальчика и выразил желание пообщаться с его отцом. Родители несовершеннолетнего написали заявление в полицию, в котором попросили проверить действия мужчины на предмет дискредитации армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика, который якобы вызывающе посмотрел на него.