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Группу волонтеров в одежде с буквой Z не пустили в российский ресторан

Во Владимире группу волонтеров в форме и с нашивками в виде буквы Z не пустили в один из расположенных в центре города ресторанов. Охранник заведения преградил россиянам путь, сославшись на то, что устав ресторана запрещает приходить в «такой» одежде после 21:00. Об этом сообщает портал Progorod33.

Группу волонтеров в одежде с буквой Z не пустили в российский ресторан
©  «Лосось и Кофе»

По словам волонтеров, находившиеся в ресторане посетители поддержали решение администрации.

«В 200 километрах от Москвы существует рассадник противников СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру")», — утверждает один из мужчин.

Официальный представитель форума «Рокот 33», участие в котором принимали волонтеры, предложил владельцу ресторана помочь российским бойцам и таким образом уладить конфликт.

«По-хорошему собственник заведения в качестве извинений мог бы оказать финансовую помощь фронту», — сказал он.

В администрации ресторана не смогли ответить на вопросы журналистов в связи с инцидентом.

В конце апреля в сети распространилось видео, на котором мужчина ругает школьника за то, что тот вышел на улицу в папке с буквой Z. Россиянин обозвал мальчика и выразил желание пообщаться с его отцом. Родители несовершеннолетнего написали заявление в полицию, в котором попросили проверить действия мужчины на предмет дискредитации армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика, который якобы вызывающе посмотрел на него.

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