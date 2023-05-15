$77.20+1.3284.25+1.36

В Москве мужчина умер во время тренировки в фитнес-клубе

В фитнес-клубе на севере Москвы скончался посетитель. Об этом стало известно MK.RU.

В Москве мужчина умер во время тренировки в фитнес-клубе
© Stefanovic Mina / Shutterstock / Fotodom

По информации издания, россиянин умер в бассейне клуба на улице Правды, ему было 64 года. Прибывшие в столичный клуб врачи констатировали смерть посетителя, установив, что гибель наступила в результате сердечного приступа.

На улице Правды в Москве находится несколько клубов. В одном из них в апреле уже умирал посетитель — он скончался во время тренировки в бассейне из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

До этого в Волгограде посетитель одного из волгоградских фитнес-клубов умер, лежа на тренажере. Свидетелями происшествия стали другие посетители. Выяснилось, что погибший жил в доме недалеко от клуба.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий