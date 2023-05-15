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Суд арестовал обвиняемого в поджоге Су-24 на Новосибирском авиазаводе

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на авиазаводе имени Чкалова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте разместили информацию о рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Скоробогатова В. А. 15 мая суд удовлетворил его, заключив мужчину под стражу до 12 июля 2023 года. По п. «а». ч.2 ст. 281 УК РФ («Диверсия») ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Постановление суда об аресте пока в силу не вступило и может быть обжаловано.

Как отметили в управлении судебного департамента по Новосибирской области, речь идет о диверсии на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Ранее в соцсетях неизвестный разместил ролик, на котором запечатлен горящий Су-24. Сообщалось, что сам самолет был законсервирован и серьезного ущерба не получил — при осмотре эксперты обнаружили следы горения только на шинах.

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