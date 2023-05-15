Приезжий изнасиловал 18-летнюю девушку у станции метро в Москве

По имеющейся информации, насильник напал на россиянку в безлюдном месте, когда та возвращалась с работы после вечерней смены. Злоумышленник столкнул свою жертву в овраг речки Коршуниха и изнасиловал. Затем он помог женщине встать и объяснил свой поступок тем, что у него давно не было секса.