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Приезжий изнасиловал 18-летнюю девушку у станции метро в Москве

Приезжий надругался над 18-летней девушкой у станции метро «Нагорная» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Приезжий изнасиловал 18-летнюю девушку у станции метро в Москве
© РИА Новости

По имеющейся информации, насильник напал на россиянку в безлюдном месте, когда та возвращалась с работы после вечерней смены. Злоумышленник столкнул свою жертву в овраг речки Коршуниха и изнасиловал. Затем он помог женщине встать и объяснил свой поступок тем, что у него давно не было секса.

ГСУ СК России по Москве передает, что подозреваемым оказался мужчина 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).

Ранее над 20-летней москвичкой надругался мужчина со шрамом на лице. Злоумышленник напал на жертву во время ее поездки в Санкт-Петербург.

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