$77.20+1.3284.25+1.36

Четырех российских подростков задержали за диверсии ради 10 тысяч рублей

В Новосибирской области задержали четырех российских подростков, заподозренных в диверсиях ради 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash Siberia в Telegram.

Четырех российских подростков задержали за диверсии ради 10 тысяч рублей
© Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По данным издания, три школьника подожгли релейный шкаф на железной дороге в Советском районе Новосибирска. Еще один пробрался на территорию завода имени Чкалова и поджег с помощью горючей смеси стоявший там штурмовик Су-24, хранившийся ради запчастей. Пожар удалось погасить оперативно прибывшему на место ЧП сторожу.

Все свои диверсии молодые люди снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за пять-десять тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий