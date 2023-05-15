Туристы из Москвы оставили "гранату" хозяйке съемной квартиры в Сочи

Жительница Сочи вызвала полицию к себе в квартиру, когда нашла в шкафу боеприпас, оставленный квартирантами. Он оказался муляжом, передает Telegram-канал Kub Mash.

В квартире сочинки некоторое время проживали туристы из Москвы. С арендаторами женщина не была близко знакома, а когда они съехали, она нашла в своем шкафу гранату.

Инцидент произошел в доме на Полтавской улице. Туда же хозяйкой жилья были вызваны силовики, они приехали с саперами.

Специалисты на глаз определили, что находка, показавшаяся женщине смертельно опасной, является муляжом. Тогда полицейские жилплощадь покинули, и оставили боеприпас владелице квартиры.