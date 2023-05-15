Свидание с мужчиной из сети закончилось для пенсионера потерей денег и инфарктом

В Москве полицейские ведут розыск неизвестного мужчины, обокравшего 66-летнего российского пенсионера, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, пожилой мужчина в сети интернет познакомился с мужчиной на одном из сайтов знакомств. После пылкой переписки он пригласил потенциального любовника к себе. Гость приехал на свидание с бутылкой коньяка и закуской.

После того, новые знакомые выпили, пенсионеру стало плохо и он отключился. Очнулся он с сильной болью в сердце. Медики доставили его в больницу с инфарктом. Позже оказалось, что с его счетов пропали все деньги.