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Свидание с мужчиной из сети закончилось для пенсионера потерей денег и инфарктом

В Москве полицейские ведут розыск неизвестного мужчины, обокравшего 66-летнего российского пенсионера, сообщает Telegram-канал SHOT.

Свидание с мужчиной из сети закончилось для пенсионера потерей денег и инфарктом
© Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По данным издания, пожилой мужчина в сети интернет познакомился с мужчиной на одном из сайтов знакомств. После пылкой переписки он пригласил потенциального любовника к себе. Гость приехал на свидание с бутылкой коньяка и закуской.

После того, новые знакомые выпили, пенсионеру стало плохо и он отключился. Очнулся он с сильной болью в сердце. Медики доставили его в больницу с инфарктом. Позже оказалось, что с его счетов пропали все деньги.

22 марта сообщалось, что в Ангарске у пришедшего на встречу с интернет-подругой мужчины похитили 500 тысяч рублей

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