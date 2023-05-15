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В Новосибирской области 15-летняя девочка избила сверстницу на камеру

Девочка-подросток набросилась на свою сверстницу, повалила ее на землю и пнула в лицо. Видео момента нападения появилось в группе "Город Обь Онлайн" во "Вконтакте".

По имеющимся данным, инцидент произошел еще в конце апреля в городе Обь Новосибирской области. Девочки-подростки, дерущиеся на видео, были, согласно открытым источникам, подругами, однако в какой-то момент одна из них стала распускать про другую сплетни.

Тогда уязвленная школьница решила физически отомстить бывшей приятельнице и в итоге накинулась на нее на улице. На записи видно, как девочка бьет сверстницу на глазах у прохожих и других случайных свидетелей.

Она валит соперницу на землю, пинает ее в область головы и грубо толкает.

О последствиях уличной потасовки для ее участниц пока не сообщалось.

Челябинские полицейские задержали 14 мая четырех подозреваемых в похищении подростка.

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