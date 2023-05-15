Неопознанный беспилотник упал в Крыму

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Обломки неизвестного аппарата обнаружили в окрестностях села Степное. По предварительным данным, дрон сдетонировал при падении.

Пострадавших и разрушений нет.