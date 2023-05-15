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Неопознанный беспилотник упал в Крыму

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Неопознанный беспилотник упал в Крыму
© ТАСС

Обломки неизвестного аппарата обнаружили в окрестностях села Степное. По предварительным данным, дрон сдетонировал при падении.

Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области<br/>

Пострадавших и разрушений нет.

В понедельник, 15 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. В результате атаки без света остались около 600 местных жителей. Аварийные службы приступили к ремонтным работам.

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