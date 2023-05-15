Два взрыва прозвучало в Луганске
В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, сообщил в своем Телеграм-канале экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, первый взрыв был глухой - он не исключает, что упала болванка. Второй взрыв, как рассказывают свидетели, раскатистый.
«Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», - написал Мирошник.
Он также подчеркнул, что, возможно, целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 мая двумя боевыми самолетами Украины был нанесен удар по Луганску ракетами Storm Shadow. Ракеты были сбиты истребителями России.