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Два взрыва прозвучало в Луганске

В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, сообщил в своем Телеграм-канале экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Два взрыва прозвучало в Луганске
© РИА Новости

По его словам, первый взрыв был глухой - он не исключает, что упала болванка. Второй взрыв, как рассказывают свидетели, раскатистый.

На Украине не подтвердили применение британских ракет Storm Shadow по территории России

«Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», - написал Мирошник.

Он также подчеркнул, что, возможно, целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 мая двумя боевыми самолетами Украины был нанесен удар по Луганску ракетами Storm Shadow. Ракеты были сбиты истребителями России.

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