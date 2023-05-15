Два взрыва прозвучало в Луганске

В районе автовокзала в Луганске произошло два взрыва, сообщил в своем Телеграм-канале экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, первый взрыв был глухой - он не исключает, что упала болванка. Второй взрыв, как рассказывают свидетели, раскатистый.

«Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», - написал Мирошник.

Он также подчеркнул, что, возможно, целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ).