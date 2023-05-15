$77.20+1.3284.25+1.36

В российском регионе при взрыве газа пострадали пять человек

При взрыве газа в частном доме поселения Нижние Ачалуки в Ингушетии пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского управления МЧС.

В российском регионе при взрыве газа пострадали пять человек
© 

Там уточнили, что пострадали россияне 57, 48, 24 и 20 лет, также ранения получил 16-летний подросток. Об их состоянии подробностей не приводится, сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в жилом доме взорвался газовый баллон. Тогда 18-летний житель нашел на полу подъезда коробку и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался. У россиянина диагностировали открытый перелом ноги.

До этого взрыв газа произошел в подмосковном Раменском в четырехэтажном жилом доме. Погиб один человек, возгорание ликвидировали на площади 32 квадратных метра.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий