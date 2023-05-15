Бастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов

Следственный комитет России предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей этого негативного контента. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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По его словам, в СК поступал на согласование законопроект, направленный на введение административной и уголовной ответственности за подобные стримы. "Мы полагаем, что, учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение. В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц", - отметил Бастрыкин.

Он обратил внимание на демонстрацию сцен насилия в телеэфире и в интернете. "Что мы потом получаем? С чем сталкиваются наши следователи? Они расследуют дела о подростковой жестокости. Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью, и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом. И таких примеров масса", - сказал Бастрыкин.