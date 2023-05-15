Бастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов

Следственный комитет России предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей этого негативного контента. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, в СК поступал на согласование законопроект, направленный на введение административной и уголовной ответственности за подобные стримы. "Мы полагаем, что, учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение. В связи с этим предложено рассмотреть вопрос об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц", - отметил Бастрыкин.
Он обратил внимание на демонстрацию сцен насилия в телеэфире и в интернете. "Что мы потом получаем? С чем сталкиваются наши следователи? Они расследуют дела о подростковой жестокости. Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью, и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя Богом. И таких примеров масса", - сказал Бастрыкин.
При этом глава СК не видит ничего плохого в популярности блогеров, получивших ее благодаря контенту, соответствующему общепринятым моральным и нравственным нормам. "Полагаю, нет ничего плохого в том, что на них ориентируется молодежь. Если же речь идет о поступках вне общепринятых норм либо граничащих с опасностью для самих авторов таких видео, подобное не должно становиться ориентиром, это очевидно", - заключил он.