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В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

В ирландском городе Банкрана подожгли центр временного размещения для украинских беженцев. Об этом пишет газета Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения бизнесмена Питер Кейси.

В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
© Depositphotos

В статье отмечается, что сообщение о возгорании поступило экстренным службам "Ммой некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьезно повредили пожаром", - рассказал Кейси. По словам полицейских, в момент возгорания в здании никто не находился.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в гостинице Angel Inn в английском Мидхерсте, где жили несколько украинских беженцев. Из здания были эвакуированы 30 человек. Предположительно, пожар вспыхнул в доме на Норт-Стрит, позже он перекинулся на крышу отеля.

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