В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

В ирландском городе Банкрана подожгли центр временного размещения для украинских беженцев. Об этом пишет газета Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения бизнесмена Питер Кейси.

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В статье отмечается, что сообщение о возгорании поступило экстренным службам "Ммой некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьезно повредили пожаром", - рассказал Кейси. По словам полицейских, в момент возгорания в здании никто не находился.