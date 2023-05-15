Мужчину задержали в московском хостеле за обман пенсионерки на 200 тыс. руб.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из московских хостелов по подозрению в мошенничестве задержан ранее судимый 27-летний житель Тульской области», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на стационарный телефон 86-летней местной жительницы позвонила якобы ее внучка и взволнованным голосом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Затем в разговор вступил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал у пенсионерки 200 тыс. руб. Деньги необходимо было завернуть в белье и передать его помощнику. После выполнения всех требований женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию.