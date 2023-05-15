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Мужчину задержали в московском хостеле за обман пенсионерки на 200 тыс. руб.

В столичном хостеле задержан подозреваемый в хищении 200 тыс. руб. у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Мужчину задержали в московском хостеле за обман пенсионерки на 200 тыс. руб.
© РИА Новости

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из московских хостелов по подозрению в мошенничестве задержан ранее судимый 27-летний житель Тульской области», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на стационарный телефон 86-летней местной жительницы позвонила якобы ее внучка и взволнованным голосом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Затем в разговор вступил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал у пенсионерки 200 тыс. руб. Деньги необходимо было завернуть в белье и передать его помощнику. После выполнения всех требований женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию.

Уточняется, что правонарушитель в одном из мессенджеров нашел работу курьером. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл наниматель, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе до 15% от суммы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жуковским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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