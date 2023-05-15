СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС

Следственный комитет РФ проверит популярных блогеров на предмет неуплаты налогов, если такой запрос поступит от Федеральной налоговой службы. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он уточнил, что для начала проверки необходимы материалы от налоговых органов, указывающие на признаки преступлений по этой части. Процессуальные решения в отношении блогеров будут приниматься уже после расследования СК РФ.

Агентство напоминает, что в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных уже заведены уголовные дела из-за неуплаты налогов. Бастрыкин подчеркнул, что раньше подобные дела в отношении блогеров не заводились.

Он рассказал, что в последние годы деятельность блогеров набирает все большую популярность, их аудитория растет и начинает превосходить средства массовой информации. Они стали зарабатывать огромные суммы, продавая аудитории определенные товары или услуги. Самые большие деньги им приносят курсы личностного роста, пояснил Бастрыкин.