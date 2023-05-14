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Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в селе в Ингушетии

В ГУ МЧС России по Ингушетии заявили, что четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии
© РИА Новости

«В 20.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме в районе центральной мечети произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали 4 человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что после взрыва произошло возгорание домовладения.

В ведомстве отметили, что на место происшествия были направлены 13 человек и 8 единиц техники.

Ранее пресс-служба Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан сообщила, что мужчина погиб в результате детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе.

Как заявили в СК, на территории пункта приема металла, расположенном в микрорайоне «Нижегородка» Уфы, «произошел хлопок», в результате которого умер 55-летний рабочий.

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