Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

В ГУ МЧС России по Ингушетии заявили, что четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в селе в Малгобекском районе региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 20.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе в частном жилом доме в районе центральной мечети произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали 4 человека, которых доставили в ЦРБ Малгобекского района», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что после взрыва произошло возгорание домовладения.

В ведомстве отметили, что на место происшествия были направлены 13 человек и 8 единиц техники.

Ранее пресс-служба Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан сообщила, что мужчина погиб в результате детонации снаряда в пункте приема металлолома в Уфе.