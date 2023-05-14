В Майами провели обыск в связанной с бизнесменами из РФ квартире

СМИ: ФБР провело обыск в якобы связанной с российскими бизнесменами квартире в Майами
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире в Майами (штат Флорида), якобы связанной с российскими предпринимателями. Об этом сообщило издание The Miami Herald.
Как пишет газета, сотрудники ФБР в минувший четверг провели обыск в одной из квартир элитного жилого комплекса в районе Санни-айлс-бич. Как утверждает The Miami Herald, квартира принадлежит фирме MIC-USA LLC, которой якобы "владеют два российских бизнесмена - Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева".
Издание подчеркивает, что в ФБР подтвердили "проведение по указанию суда правоохранительной деятельности" в этом районе, но не пояснили, в чем она заключалась.
Согласно приведенным газетой данным, жилой комплекс с 2016 года носит имя ныне экс-президента США Дональда Трампа, который на тот момент вел предвыборную кампанию. Как пишет "Майами геральд", район Санни-айлс-бич зачастую называют "маленькой Москвой" из-за большого числа проживающих там выходцев из России.